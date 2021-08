Diego Costa apresentado no Atlético Mineiro: «Este projeto é ambicioso»

Diego Costa foi esta quinta-feira apresentado como jogador do Atlético Mineiro e mostrou-se "feliz" e "ansioso". O contrato é válido até 2022.





@DiegoCosta combina com o branco e preto mesmo hein, Massa? pic.twitter.com/0PUes67VxA — Atlético (@Atletico) August 19, 2021

"Senti o calor dos adeptos. Fiquei bastante impressionado. Tenho experiência, joguei em grandes clubes da Europa mas deu para sentir que a claque aqui é diferente. É bem empolgante. Espero retribuir, dando alegrias", disse o novo número 19 do clube na apresentação.O avançado de 32 anos, já foi inscrito e já se pode estrear ao serviço do Atlético Mineiro. "Estou feliz. Ansioso. É tudo novo para mim. Fiz a carreira toda na Europa, nunca pude jogar no Brasil. Estou ansioso por me estrear, ver como vai ser tudo, a adaptação, não só a minha, mas da minha família, que é o mais importante", assumiu.Diego Costa admitiu ainda que escolheu o clube devido ao seu "projeto bonito e ambicioso". "Tu entras numa equipa boa, num nível top, a adaptação é muito mais fácil. A adaptação demora menos. Vi os jogos, a chegada do Hulk, do Nacho, e outros que têm na equipa, que tem vindo a jogar um futebol bonito de se ver e tudo pesou na escolha. E ainda a grandeza que o Atlético tem. Todos sabem da sua grandeza. Tinha outras possibilidades, não financeiramente mas desportivamente. Mas este projeto é ambicioso, poder disputar títulos e jogar contra os melhores. Cheguei aqui para lutar, trazer algo da minha experiência, para conquistar algo".