Diego Costa pode reforçar Flamengo de Jorge Jesus

Diego Costa pode estar a caminho do Flamengo. Segundo o site 'Goal', citado pela imprensa brasileira, os responsáveis pelo clube carioca treinado por Jorge Jesus já terão iniciado conversações com o jogador brasileiro, naturalizado espanhol, com vista a efetivar a transferência em 2020. O negócio pode custar aos cofres do Flamengo entre 25 e 30 milhões de euros.





Mas o Flamengo não é, aparentemente o único clube interessado no avançado, de 31 anos, do Atlético Madrid. O jogador tem propostas de clubes chineses, mas a favor do 'Fla' pode pesar o facto de ainda recentemente ter manifestado o desejo de jogar no Brasil."Claro que quero jogar no Brasil. Tenho esse sonho. A clubes como o Flamengo, se chegar a hora e se houver a possibilidade, não vou dizer não. Mas é preciso ficar bem, porque é uma ótima equipa", confessou.