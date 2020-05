Jogador de Jorge Jesus 'furou' quarentena, quebrou regras e acabou a pedir desculpas

Diego Ribas está no centro da polémica. O jogador, um dos capitães do Flamengo, foi este sábado à praia na companhia da mulher, Bruna Letícia, e também do seu personal trainer, Rafael Winicki, tendo publicado fotografias nas redes sociais. No entanto, pouco depois o futebolista apagou as imagens e em declarações ao 'globoesporte.com' pediu desculpa de ter infringido as regras impostas tanto pelo clube brasileiro como pelo Estado do Rio de Janeiro, devido à pandemia de Covid-19.





"Peço desculpa por quaisquer transtornos que possa ter causado", afirmou Diego, jogador que em 2004/2005 e 2005/2006 representou o FC Porto.A recomendação do governo do Rio de Janeiro é para ficar em casa durante a quarentena, evitando a exposição para diminuir as probabilidades de contaminação do novo coronavírus. Também o Flamengo tinha dado orientações expressas aos jogadores para saírem de casa apenas em caso de extrema necessidade.Segundo o'globoesporte', o clube não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas internamente o episódio causou bastante desconforto, tendo sido reprovada a atitude do capitão.