Direção do Santos pondera futuro de Jesualdo Ferreira

A direção do Santos não está satisfeita com o trabalho de Jesualdo Ferreira e pondera o futuro do técnico português. Segundo o 'Globo Esporte', o comité de gestão não descarta a hipótese de demissão.





Os sinais de insatisfação têm sido provenientes de vários sectores do clube e o presidente, Carlos Peres, deverá tomar uma decisão em breve.Os resultados da equipa não têm sido os melhores, mas esse não é o principal foco de insatisfação no 'Peixe'. Segundo o 'Globo Esporte', as exibições deixam muito a desejar, como aconteceu no último encontro, em que a equipa perdeu com o Ituano, por 2-0, tendo sido dominada durante praticamente todo o jogo, sem conseguir mostrar grande evolução relativamente ao empate com a Ferroviária.Acrescenta a mesma publicação que a direção teria acordado antes do jogo com o Ituano que seria dado ao treinador mais três jogos para mostrar o seu trabalho, mas o desempenho da equipa neste encontro pode antecipar uma tomada de posição.Além de a direção entender que a equipa não consegue evoluir, também não caiu bem o facto de Jesualdo Ferreira ter dado folga aos jogadores durante o Carnaval. Perderam o jogo sábado e só voltam a treinar amanhã, terça-feira.