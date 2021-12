Diretor do Flamengo já está em Lisboa para fechar treinador: «Estou confiante que dê certo»

Bruno Spindel chegou a Lisboa ao início da tarde e falou à CNN à chegada. "Vamos tentar trazer um treinador para o Flamengo. Estou confiante que dê certo", assumiu o diretor executivo do Flamengo, que em seguida respondeu sem rodeios à questão sobre se Jorge Jesus ainda era opção para os cariocas. "Claro. Temos muito carinho por ele, reconhecimento enorme, gratidão, amizade e confiança nele. Claro que é".Por fim, Spindel assegurou que ainda não há encontro marcado com o técnico do Benfica, mas deixou claro que um encontro entre ambos é algo natural. "Encontro marcado não temos, mas sempre que vimos cá sempre nos encontrámos, tomámos um café ou almoçámos. Porque mais do que questões profissionais, há a amizade. Nada mais natural do que conversar com ele".Lembre-se que o Flamengo está em Portugal para fechar a contratação de um novo técnico e a lista não é apenas limitada a Jorge Jesus. Na agenda dos cariocas estão ainda Paulo Fonseca, Paulo Sousa, Luís Castro e mais recentemente Rui Vitória.