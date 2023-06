Diretora e mulher do presidente do Flamengo em tribunal por comparar nordestinos a "carrapatos"

Ângela Rollemberg Santana Landim Machado, diretora do Flamengo e mulher do presidente do clube, Roberto Landim, vai responder em tribunal por xenofobia depois de ter comparado os nordestinos a "carrapatos".Segundo a imprensa brasileira, o processo teve origem numa denúncia, que inicialmente foi extinta na 19.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, mas que foi alvo de recurso por um alegado "erro crasso de julgamento".Ângela disse através dos seus advogados que não teve a intenção de ofender ninguém, até porque viveu durante 30 anos no Nordeste. Mas o juiz considerou que constitui uma ofensa à dignidade e à honra comprar os nordestinos a parasitas.Em causa está um post em que a mulher de Landim mostrava o seu apoio a Jair Bolsonaro durante as eleições do Brasil. Lula da Silva obteve 69,34 por cento dos votos no Nordeste e a diretora do Flamengo escreveu no Instagram: "Ganhámos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar porque se o gado morrer o carrapato passa fome."Uns dias mais tarde pediu desculpas pelo post.