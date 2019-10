Dirigente do Grémio acusa CBF de favorecer Flamengo de Jorge Jesus na Libertadores

Atuação não foi boa.Quarta feira estaremos a noventa minutos de uma final.Cbf está jogando ao lado do Flamengo pressionando politicamente para seu time disputar a final.Tudo para nos prejudicar.Lutaremos todos esta guerra. — Nestor Fernando Hein (@HeinNestor) October 20, 2019

O Maracanã vai receber, na próxima quarta-feira, dia 23, Grémio e Flamengo, de Jorge Jesus, para o encontro da 2.ª mão da meia-final da Taça Libertadores. Apenas uma das duas equipas brasileiras irá representar o país na final da competição, visto que o outro duelo é disputado entre Boca Juniors e River Plate, dois emblemas argentinos.Nestor Fernando Hein, vice-presidente jurídico do Tricolor, afirmou, através das redes sociais, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá favorecer o 'Fla' no encontro 'decisivo' para as duas equipas, exercendo pressão política para que o emblema de Jorge Jesus consiga alcançar a final da prova e assim prejudicar a equipa do Grémio."Atuação não foi boa. Quarta-feira estaremos a noventa minutos de uma final. CBF está jogando ao lado do Flamengo pressionando politicamente para seu time disputar a final. Tudo para nos prejudicar. Lutaremos todos esta guerra", escreveu o dirigente do Tricolor, na sua conta do Twitter.Contudo, resta relembrar que a CBF nada tem a ver com a competição sul-americana, até porque o organismo responsável pela prova é a CONMEBOL.