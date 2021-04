Dirigente punido com 1440 dias de suspensão por falsificar testes à covid-19

O ex-gestor do Mesquita Futebol Clube, formação do Rio de Janeiro, foi punido com 1440 dias de suspensão por alegadamente ter falsificado testes à covid-19 durante a disputa da última edição da Série B do campeonato carioca, que terminou em fevereiro, segundo avança a imprensa brasileira. António Carlos Dias de Souza vai ter ainda de pagar uma multa de cerca de 4500 euros.





A 7.ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro puniu ainda o presidente e o ex-presidente do clube a 120 dias de suspensão.A investigação concluiu que o Mesquita Futebol Clube entregou à federação do Rio de Janeiro um total de 57 exames falsos divididos em dois lotes, o primeiro no dia 29 de dezembro e o segundo no dia 7 de janeiro, com a conivência dos três dirigentes.