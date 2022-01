Do sexo antes dos jogos ao carioca que hibernou na Holanda: Romário no seu melhor

Romário recordou alguns dos mais marcantes momentos da sua carreira no 'The Players Tribune', onde mostra uma vez mais ser uma pessoa descontraída, bem disposta e por que motivo foi um dos melhores futebolistas que o mundo alguma vez viu..."Em alguns clubes, é verdade, fiz um acordo que me permitia sair à noite. Mas nunca faltava ao treino, quero deixar isso bem claro. Quando voltei a jogar no Brasil, disse a todos os presidentes: 'Olha, tenho dificuldades em acordar cedo, então vou treinar à tarde'. Eles nem precisaram de escrever nada no papel. Diziam tanta merda sobre isso... 'Ah, o Romário não dorme...' Dorme! Só acorda mais tarde. 'O 'Romário não treina...' Treina! Mas não às 9h da manhã. Os dirigentes sabiam. Se eles contavam aos treinadores… Bom, isso já não era problema meu", recordou o antigo camisola 10 da seleção brasileira, que amanhã comemora o seu 56.º aniversário."Nunca saí na noite anterior a um jogo. Se tinha jogo ao domingo, saía à sexta-feira. Pronto, pode ser que tenha acontecido algumas vezes, mas foi uma em dez, no máximo. E nunca fumei. Graças a Deus também nunca usei drogas. Nunca bebi, nem uma gota. Quem disse que você tem que estar bêbado para se divertir? Mas sempre gostei muito da noite. Dos males, o menor", prosseguiu.Romário revelou alguns segredos do seu sucesso... "A minha preparação mental era simples: chegar, entrar, vestir a camisola e fazer golos. Não há outro segredo, nunca houve. É tipo sexo, sabe? Você tem que fazer o que funciona para você. Sexo sempre me fez bem para c.... Às vezes, no dia do jogo eu ficava em casa, longe do resto da equipa. Se acordasse com t..., fazia sexo com minha mulher e depois ia para o jogo. Em campo ficava bem tranquilo… Leve.""Eu não era teimoso, era confiante. Por exemplo, quando nasci, o pai do céu olhou para mim e disse: 'Ele é o cara'. As pessoas entendem isto como uma forma de ser teimoso, arrogante, sincero, tanto faz. Mas essa é a realidade. As pessoas diziam 'o Romário gosta da noite, o Romário não gosta de treinar, o Romário é mulherengo'. Mas depois no jogo marcava três ou quatro golos e a coisa mudava: 'Ah, o tipo é f.... Ele é teimoso mas corresponde em campo'. Isso é ser teimoso? Não! É confiar em mim, no que sou capaz de fazer. Mas também tive a minha fase de fanfarrão", admitiu.Romário lembrou igualmente os tempos em que jogou na Holanda. "Foi difícil para c... Quando me transferi para o PSV tinha 22 anos e nunca tinha morado fora do Rio. Eu, carioca da gema, acostumado a ir à praia de Ramos, à Ilha do Governador, a Copacabana, à Barra da Tijuca... Jogava futebol na rua. De repente estava num lugar escuro e gelado. Uma vez chegou aos –17 graus. Dezessete! Como é que alguém podia criticar-me por não treinar? Uma vez estive três dias sem sair de casa. Eles ficaram preocupados comigo, bateram-me à porta e não atendi. Estava a hibernar!"No entanto, não se arrepende: "Mas valeu a pena, porque por cada real que ganhava no Brasil recebia 4.000 lá. A diferença era essa. Sempre que deixava de sentir os dedos dos pés por causa do frio, lembrava-me de quando estava 'batendo lajes' com meu pai para me tornar jogador de futebol. Ia desistir do meu sonho só porque estava frio? E foi assim que superei aqui. Acabei por comprar uma casa para minha família na Freguesia, em Jacarepaguá, com carro, motorista e tudo. Para mim, foi uma vitória do c..."A finalizar, deixou recordou que veio do nada. "Se me arrependo de alguma coisa? Já fui tudo: teimoso, nojento, idiota, escroto... É uma lista longa. Mas cada ação tem de ser julgada de acordo com o momento em que aconteceu. Eu era um tipo diferente e o mundo do futebol era um lugar diferente. Eu vim do nada. Tive de lutar muito para chegar ao topo e acabei por extravasar as minhas emoções. Tudo o que eu fiz, de bom ou de mau, veio do coração", explicou.