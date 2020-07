Documentação atrasa apresentação de Kalou no Botafogo

É já conhecida a intenção do Botafogo de contratar o antigo jogador do Chelsea, Salomon Kalou. Durante a época 2019/20 ao serviço do Hertha de Berlim, o internacional costa-marfinense deveria ser oficializado como reforço do clube e chegar ao Rio de Janeiro no próximo sábado.

Contudo, o processo ainda não está concluído. O jogador de 34 anos espera a documentação vinda da Alemanha, essencial para a concretização do negócio, situação atrasada pela pandemia. A hipótese de apresentar Kalou ‘virtualmente’ está em cima da mesa.

Autor: Jorge Afonso