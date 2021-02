Domènec rejeita colocar título do Flamengo no currículo: «Não fui eu quem ganhou...»

O treinador catalão Domènec Torrent nega colocar o título de campeão do Flamengo no seu currículo, afirmando que, apesar de ter orientado o Flamengo em mais partidas do que o seu sucessor, o brasileiro Rogério Ceni, não foi ele quem levou o clube à liderança da prova.





"Estou muito contente por toda a equipa. Não vi o último jogo porque minha ligação à internet falhou. Mas vi os últimos sete jogos. Não vou colocar o título no meu currículo porque não fui eu quem ganhou, apesar de ter ajudado como pude em momentos complicados, como o da pandemia", atirou o técnico, em declarações ao 'Globo Esporte'.De recordar que à frente do comando da equipa, Domenèc somou um total de dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 58.8%, ligeiramente menor ao de Rogério Ceni (66.6%), após o ex-internacional brasileiro vencer 11 partidas, empatar três e perder em quatro.