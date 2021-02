Domenèc Torrent e a passagem pelo Flamengo: «Quando perdíamos alguém lá dentro ficava feliz»

Domenèc Torrent, antigo adjunto de Pep Guardiola que assumiu o comando técnico do Flamengo depois da saída de Jorge Jesus para o Benfica, contou numa entrevista ao 'Globo Esporte' que não se sentia apoiado na formação carioca. O técnico catalão, de 58 anos, diz até que dentro do clube havia quem ficasse feliz com as derrotas.





"Nós tínhamos muita confiança, conversávamos com os jogadores, não tinha a intenção de ganhar tudo, seria muito complicado, mas sempre disse que poderíamos ganhar dois títulos, porque, para mim, a equipa estava a evoluir bem", considerou. "Mas estamos a falar de futebol, agora sei um pouco como o Brasileirão funciona. A cada três ou quatro meses infelizmente os treinadores são trocados. É impossível fazer um bom trabalho assim."O técnico fala em falta de apoio. "A sensação que eu tinha desde o início, e comentei isso com equipa quando liderávamos há várias jornadas, era que a primeira partida que perdêssemos estaríamos fora. Porquê? Pela sensação que eu tinha lá dentro. Nunca senti apoio de verdade. Os jogadores apoiavam-me. Se quiser, podemos falar deles, das barbaridades que disseram, que estávamos zangados com um ou outro jogador, o que é mentira. Disseram muitas mentiras em dois meses."E prosseguiu: "Acho que o problema do Flamengo está lá dentro. Enquanto eles não esclarecerem as coisas entre si, isto vai continuar com o Dome, com o Ancelotti, com o Klopp, com o Pep Guardiola, com quem for. Esse é o grande problema do Flamengo, porque quando vemos um clube com 125 anos de história, que tem a maior massa adepta do Mundo e que só ganhou seis Brasileirões, três Taças e duas Libertadores, é porque algo está a acontecer lá dentro.""Muitas vezes sentia que quando perdíamos alguém lá dentro ficava feliz. A minha equipa e eu tínhamos essa sensação. Era muito complicado trabalhar assim. Fui muito feliz no Flamengo por causa dos jogadores. Nenhum me dececionou. Apesar do que a imprensa diz, nunca me zanguei com ninguém", continuou.Domenec explicou ainda que não falou mais no Flamengo porque o clube não deixou. "Não me deixavam falar... Havia uma pessoa que me ajudava em tudo o que era relacionado com a imprensa. Eu tinha contacto com jornalistas argentinos, nem sequer eram europeus, e quando falava com a comunicação do Flamengo, diziam que não era o momento."