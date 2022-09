Dor de cabeça para Abel Ferreira: estrela do Palmeiras pode estar a caminho do Qatar

Rony, avançado brasileiro do Palmeiras e uma das estrelas da equipa comandada pelo português Abel Ferreira, pode estar a caminho do Qatar, avança a 'ESPN Brasil'.Segundo a mesma fonte, a formação do país asiático apresentou uma proposta de 85 milhões de reais - 16,3 milhões de euros - pelo jogador rejeitada pelo Palmeiras, que só pretende negociar a sua saída no final da temporada no Brasil. O verdão já tinha recusado uma outra oferta do mesmo clube, de 14,8 M€.Rony, recorde-se, é uma das principais figuras do Palmeiras e melhor marcador da equipa na presente temporada, com 20 golos.