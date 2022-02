Dor de cabeça para Paulo Sousa: lateral falha jogo com quadro viral e à noite vai a uma festa

O atleta Isla se apresentou com quadro viral e foi vetado pelo Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 27, 2022

O Flamengo decidiu multar Mauricio Isla depois de o lateral direito ter aparecido numa festa ontem à noite.O jogador falhou o encontro com o Resendeporque, segundo clube, apresentava um quadro viral. Mas à noite o defesa partilhou um vídeo em que surgia a dançar alegremente numa festa, onde esteve com Eduardo Vargas, compatriota e jogador do Atlético-MG. Isto depois de ter publicado imagens do aniversário de uma das suas filhas.O clube informou depois de o defesa vai ser punido e pediu-lhe esclarecimentos.A imprensa brasileira avança que Isla, de 34 anos, está na sua última época de contrato e que dificilmente vai continuar na equipa de Paulo Sousa.