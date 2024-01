Dorival Júnior quer fazer da canarinha a seleção do povo

Dorival Júnior foi ontem apresentado como selecionador do Brasil. No discurso de apresentação, o treinador de 61 anos puxou ao sentimento dos adeptos, mais distantes da canarinha devido aos maus resultados e às recentes polémicas a envolver Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.





“Estou aqui em representação da seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro. E ela tem obrigação de voltar a vencer”, afirmou o técnico contratado ao São Paulo, clube pelo qual venceu a Taça do Brasil na época passada. “A partir de agora não é a seleção do Dorival, é a seleção do povo brasileiro”, vincou.

Ausência de Neymar

Dorival foi ainda questionado sobre Neymar, jogador com quem teve um desentendimento em 2010, ao serviço do Santos, e que precipitou o seu despedimento. “O Brasil tem de aprender a jogar sem o Neymar, que se encontra a recuperar de uma lesão. Temos um dos três melhores do mundo da atualidade e há que aproveitar. Neymar é importante desde que recuperado, em condições e focado”, atirou o selecionador, que assinou até 2026, ano do Mundial.