Douglas Costa tem tudo acertado com o Grémio: falta apenas libertar-se da Juventus

Douglas Costa vai regressar ao Brasil, 11 anos depois de ter deixado o país para rumar ao Shakhtar Donetsk. O jogador da Juventus, de 30 anos, que está emprestado ao Bayern Munique, tem tudo acertado para voltar ao Grémio, clube onde jogava quando se mudou para a Ucrânia em 2010.





O 'Globo Esporte' conta que Douglas Costa aceitou ontem a proposta do Grémio, mas que a oficialização do negócio está dependente ainda da Juventus. O próprio jogador deverá negociar com os bianconeri a sua saída, uma vez que tem contrato até 2022.Se, como tudo indica, conseguir libertar-se, Douglas Costa, de 30 anos, vai assinar um contrato de duas épocas com o Grémio, com a possível renovação por mais três.