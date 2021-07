Susto no São Paulo-Fortaleza: massagista sentiu-se mal, foi assistido... e ambulância não funcionava

O São Paulo-Fortaleza foi interrompido ainda na 1.ª parte após Marcelo Silva, massagista da equipa da casa, se ter sentido mal. Este foi de imediato assistido por membros da equipa médica até que chegassem duas ambulâncias. No entanto, registou-se um contra-tempo com um dos veículos, que não arrancava e teve mesmo de ser empurrado por alguns jogadores...





Apesar do susto, que deixou muitos jogadores de mãos na cabeça, Marcelo Silva deixou o estádio consciente. Segundo a imprensa brasileira, Marcelo ouviu pedidos de calma do médico do São Paulo José Sanchez e foi transportado para o hospital São Luiz.