Drogas, sequestros e prisão: ex-jogador brasileiro deixou crime e agora realiza sonhos

O sonho de pertencer aos grandes palcos de futebol, perseguir a carreira dos ídolos e dar estabilidade financeira à família são os três grandes desejos de qualquer jovem que aspire viver do desporto-rei. Contudo, muitos desses sonhos terminam ainda nos primeiros anos de carreira e perdem a esperança.

Este sábado, Leonardo Precioso - mais conhecido por Léo -, conta, em entrevista exclusiva ao UOL Esportes, como o seu sonho de ser jogador de futebol disvirtuou-se pelo caminho das drogas, passando pelo crime organizado até chegar à prisão.

"O meu pai vendeu o apartamento diante das expectativas que foram geradas. Ele acreditou que eu poderia reverter a situação da família. O futebol era a salvação, toda a expectativa era depositada em nele. Sempre existiu essa expectativa de ser a mudança da família. Um sonho depositado no futebol", começou por explicar o ex-jogador brasileiro.

Contudo, depois de vários contratos curtos sem grande estabilidade financeira, Léo viu uma oportunidade para endireitar a vida... pelo menos era o que pensava.

"Mandaram-me um dinheiro, uma passagem. Cheguei à cidade e fomos para o pau. Recebi o mês seguinte e depois fiquei os restantes meses sem receber. Foi isso que me prejudicou. Acabei por não receber o tempo que fiquei no clube. Foi quando um me dececionei", recordou Leonardo, referindo-se a uma proposta do Santa Catarina, um clube com pouca dimensão no Brasil.

E foi após esse episódio que Leonardo mudou o rumo à sua vida. Incentivado por pessoas com quem estava habituado a conviver, Leonardo acabou por entrar no mundo do crime e, do mundo do futebol, rapidamente passou para o mundo do crime.

"Eu não tinha escolaridade, a minha família estava a passar por uma situação difícil. Envolvi-me com tráfico de drogas muito rápido", revelou, antes de se envolver num sequestro, situação que o acabou por colocar durante sete anos numa cadeia.

"O sequestro estava em andamento, foi através de uma investigação que conseguiram chegar até mim. Foi muito difícil porque aquele não era o meu Mundo, mas muitas pessoas conheciam-me. Acreditava que não seria possível ter entrado naquele lugar", explicou.

Foi então que, em 2014, durante uma das saídas temporárias que são permitidas aos reclusos, que passou "de morar numa cela com 60 pessoas onde só cabem 12, com higiene precária, pessoas com tuberculose" para dar o primeiro passo rumo à felicidade. Leonardo entrou em contacto com um amigo, Eduardo Lyra, fundador de uma organização social que atuava nas periferias das favelas de São Paulo, e pediu uma oportunidade de emprego.

"Colocamos o polidesportivo dentro da comunidade, justamente onde eu tinha um posto de droga. Parei de traficar drogas e fui traficar informação, esperança, mostrar que é possível, mostrar aos jovens para não seguirem o mesmo caminho que eu segui. Fui ser o espelho da vida, da sobrevivência", contou.

Em 2018, Leonardo deu início ao seu próprio projeto, intitulado 'Recomeçar', que contou com a ajuda do Instituo Ação pela Paz', juntamente com uma empresa privada, e começou a ajudar pessoas que tinham passado por uma situação semelhante à sua.

"Um monte de antigos membros de organizações criminosas decidiu colocar a sua arma no chão e pedir uma oportunidade para a sociedade civil. Fazemos com que as pessoas mereçam uma oportunidade, prestar o seu serviço, levar dinheiro digno para cada, criar uma visão de um mundo melhor e recomeçar a sua vida de forma digna", concluiu.