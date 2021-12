Dudu revela: «Encontrámos a mulher do Abel num churrasco e já a chateámos para vir para o Brasil»

Abel Ferreira vive um grande momento no Brasil. A conquista da sua segunda Copa Libertadores é mais um grande feito no continente sul-americano e o sucesso criou cobiça entre várias equipas da Arábia Saudita, Turquia e Estados Unidos. Abel terá mesmo recusado esta semana um contrato oferecido para dirigir o Al-Nassr. Num momento em que a sua continuidade no Brasil está a ser questionada, Dudu, jogador do Palmeiras, abordou o tema numa entrevista à Sportv do Brasil e revelou até já ter feito uma espécie de jogo... de bastidores."Encontrámos a esposa dele num churrasco que ele fez e já a chateámos muito para vir para o Brasil. Esperamos que o que ele decidir seja a melhor escolha, mas tenho a certeza de que vai continuar. Não vai abandonar assim, porque temos uma competição importante. Tenho a certeza de que ele vai permanecer", disse o avançado, apontando já ao Mundial de Clubes, marcado para fevereiro do próximo ano.Dudu vai mais longe e afirma que gostaria de ser vizinho do português em Alphaville e até já tentou convencê-lo em relação ao trânsito. "Disse-lhe que morar aqui é bom. Toda a gente fala do trânsito de São Paulo mas no nosso horário não há trânsito. Eu demoro 23 minutos a chegar lá, é tranquilo mas quem manda é a mulher", gracejou.A relação entre jogador e treinador nem sempre foi a mais saúdavel. O avançado do Palmeiras recordou os primeiros tempos sob o comando de Abel Ferreira e algumas demonstrações de desagrado ao ser subtituído. "Todos sabem da minha vontade de jogar e participar. Eu e o Abel estávamos a conhecer-nos e houve esse episódio de reclamar na substituição mas é tudo por querer jogar e ajudar o grupo. Não é nada contra a pessoa. Isso não existe no Palmeiras, somos um grupo muito unido."