Dunga não quer Abel ao leme do Brasil: «Não precisamos de um estrangeiro para comandar a seleção»

Tite já avisou que não vai continuar ao leme da seleção do Brasil depois do Mundial deste ano, no Qatar, e no país já se fala em possíveis sucessores. O nome de Abel Ferreira veio ao de cima, mas Dunga considera que a canarinha não precisa de um selecionador estrangeiro."No Brasil há grandes treinadores preparados para assumir a seleção. Toda a gente gostava de treinar a seleção brasileira, de representar um país cinco vezes campeão do Mundo. Partilho a opinião do Cafu, temos treinadores competentes, de qualidade, que podem treinar bem o Brasil. Neste momento não necessitamos de um treinador estrangeiro para comandar a Seleção. Até porque para trazer alguém que não tem o conhecimento do que é o futebol brasileiro, as dificuldades do Brasil, que terá de se adaptar a muitas coisas... Aqui não é como na Europa, onde se programa dois, três, quatro ou cinco anos. Aqui a programação é feita e pouco depois é preciso mudar. É preciso conhecer os jogadores e a sua mentalidade, é complicado", explicou Duga, que já foi duas vezes selecionador do país.O antigo campeão mundial elogia o trabalho de Abel Ferreira ao leme do Palmeiras, mas não vê com bons olhos a hipótese de o português ocupar o cargo: "Vê-se que ele já está a ter dificuldades fora do campo, mesmo a ganhar. Toda a gente quer um treinador estrangeiro na seleção brasileira, mas depois 50% ou 60% daqueles que defendem essa aposta vão começar a questionar. Já o questionam mesmo a ganhar tudo no Palmeiras, onde ele está a fazer um trabalho excecional... O futebol não é para ganhar? O tipo não está a ganhar? Imaginem-no na seleção brasileira..."