Dunga tece rasgados elogios a Jesus: «Porra, ele é bom!»

Dunga é uma figura que conhece a fundo o futebol brasileiro. Foi por isso que as suas mais recentes palavras sobre treinadores estrangeiros, nomeadamente Jorge Jesus, tiveram tremendo impacto por terras canarinhas. O treinador deixa rasgados elogios a Jesus mas aproveita também para destacar que alguns dos treinadores que chegaram do exterior deixam muito a desejar.

"Eu acho que os melhores chegam ao Brasil para acrescentar valor. Mas existem muitos que eu vou-te contar... Muitos foram criados e não deveriam estar aqui. Acredito em percentagens. Vieram dez treinadores estrangeiros. Quantos deram certo? E quem deu certo já nós sabíamos como era. Deu certo porque é bom. Pegas no currículo dele e entendes que sempre foi bom. Agora outros…", disse Dunga.

"Porra, Jesus é bom! As ideias dele são ótimas. Teve uma frase dele que pouca gente explorou. Muitos aqui dizem que temos que poupar jogadores para não se desgastarem e tal. Só que o Jorge Jesus disse que tem de poupar o jogador no treino e não no jogo. Está certíssimo. E aqui no Brasil nós poupamos o jogador na partida e não no treino, onde é maior o risco do jogador se lesionar. Os treinos são mais intensos. No jogo um jogador não participa tanto", destacou.

Recorde-se que atualmente existem quatro estrangeiros no Brasileirão. O português Jesualdo Ferreira (Santos), o espanhol Domènec Torrent (Flamengo) e os argentinos Eduardo Coudet (Internacional) e Jorge Sampaoli (Atlético-MG).