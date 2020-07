«É do mesmo nível que Jorge Jesus»: Antigo jogador do Benfica elogia Jesualdo Ferreira

Elzo Aloísio Coelho, antigo jogador do Benfica, elogiou esta quarta-feira Jesualdo Ferreira, afirmando que o treinador do Santos equipara-se ao nível de Jorge Jesus, técnico que orientou o Flamengo na última temporada e que está agora de regresso às águias.





"No dia em que o Santos o contratou, vi muitas pessoas a questionar [a decisão do clube] por causa da idade dele, por ele ser uma pessoa mais velha, vi muita gente questionar tudo isso, mas eu disse logo que o Santos estava a trazer um grande treinador porque eu conheço muito bem o seu passado e a pessoa Jesualdo Ferreira. O futebol brasileiro ganhou muito com a vinda dele porque ele é do mesmo nível que Jorge Jesus, tem tudo para fazer um grande trabalho no Santos e é claro, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no futebol europeu, tendo sido campeão com o FC Porto e com o Benfica, fez grandes trabalhos lá [em Portugal]", apontou o ex-internacional canarinho, que representou as águias entre 1987 e 1990, em declarações ao programa 'Os Canalhas'.