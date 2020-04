«É uma honra»: Jorge Jesus reage à nomeação de melhor treinador da história do Flamengo

Jorge Jesus, treinador do Flamengo, reagiu durante a tarde deste sábado à nomeação de melhor treinador da história do Flamengo, promovida pelo site 'Globoesporte', que contou com 63.44 por cento dos votos dos adeptos do Mengão.

"É uma honra ser escolhido pela Nação Rubro-negra como melhor treinador da história do Flamengo. Tenho consciência de que o clube durante a sua história contou com profissionais do mais alto nível nesta função, o que torna o resultado da eleição - promovida pelo site globoesporte - mais significativo para mim. Além dos adeptos, que conquistaram um lugar especial no meu coração, quero agradecer aos jogadores, pelo comprometimento e dedicação, companheiros de comissão técnica e à diretoria, pela confiança em nosso trabalho nos últimos nove meses", escreveu, através da sua página oficial do Instagram.