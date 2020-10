Éber Bessa oficializado como reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou esta sexta-feira a contratação de Éber Bessa, médio que nas últimas duas épocas representou o V. Setúbal.





O meia Éber é o novo reforço do BOTAFOGO! Seja bem-vindo e tenha sucesso com a Gloriosa camisa! ?????? pic.twitter.com/WC3gNru4M0 — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) October 9, 2020

O brasileiro de 28 anos assina contrato com o clube carioca até dezembro de 2021, mas de acordo com o Globoesporte fica com uma cláusula que lhe permitirá rescindir no final da presente edição do Brasileirão caso não cumpra um determinado número de jogos.Formado no Cruzeiro, Éber Bessa vai cumprir a primeira experiência na Serie A brasileira, depois de ter feito grande parte da carreira em Portugal, ele que chegou ao Marítimo na época 2014/15.