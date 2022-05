Edenilson acusa Rafael Ramos de racismo mas Corinthians nega

Por esta imagem, parece que o Rafael Ramos de fato chamou o Edenilson de macaco na disputa de bola.



jogo entre Internacional e Corinthians ficou marcado por um lance a envolver o português Rafael Ramos. Edenilson, jogador do emblema de Porto Alegre, acusou Rafael Ramos de racismo, alegando que este lhe chamou "macaco".Jô, jogador do Corinthians, falou pelo colega no final do jogo. "Ele acusou o Rafa de racismo, Rafa falou que não disse, disse que foi outra palavra em português de Portugal. A gente não pode acusar alguém sem ter a certeza", atirou o avançado brasileiro.O Corinthians informou a imprensa brasilieira de que primeiro vai conversar com Rafael Ramos antes de se pronunciar sobre a situação. Entretanto, há relatos de que a Polícia Civil vai recolher o depoimento de Edenílson.Entretanto, o presidente do Corinthians veio a público garantir que Rafael Ramos terá dito "mano caralho" e não "macaco".