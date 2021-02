Edílson critica Abel: «Está perdido. Não sabe qual é a equipa titular do Palmeiras»

A má campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes, onde terminou no 4º lugar, tem originado algumas críticas a Abel Ferreira no Brasil. Desta vez, Edílson, antigo jogador do Benfica, questionou as escolhas do português na competição. Na opinião do comentador da TV Band, Abel ainda não sabe quais são os titulares da equipa, principalmente no setor do meio-campo.





"O Abel colocou três garotos (Danilo, Menino e Patrick de Paula) para jogar no meio-campo contra o River e foi um jogo espetacular. Não sei porque ele não deu sequência a isso. Foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Agora, ele apressou a volta do Felipe Melo e tirou o Danilo, que estava a jogar melhor", disse o antigo jogador. "Então, ele também tem culpa nisso (campanha no Mundial). O treinador é de suma importância para que a equipa saiba como jogar, para definir o melhor esquema tático. Ele está meio perdido, não sabe qual é a equipa titular do Palmeiras ainda. Ele está perdido, sem saber os jogadores que vai usar no meio-campo, principalmente", finalizou Edílson.