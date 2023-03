«Ei, Ronaldo, vai levar no c...»: adeptos do Cruzeiro não poupam dono do clube após derrota

Hj foi um dia mt triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital. — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 12, 2023

O Cruzeiro perdeu em casa com o América-MG, por 2-0, no campeonato mineiro, e os adeptos não pouparam Ronaldo, o 'Fenómeno', dono maioritário do clube, que estava na bancada a assistir à partida."Ronaldo, vai levar no 'c..'", gritaram os adeptos, uma situação que dececionou o ex-internacional brasileiro."Hoje foi um dia muito triste para mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações por parte dos adeptos e da imprensa. Nunca é demais lembrar a situação em que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso por que estamos a passar. Tirámos o clube dos cuidados intensivos e já disse que o vamos tirar do hospital", escreveu Ronaldo nas redes sociais.