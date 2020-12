Eliminação na Libertadores compromete receitas do Flamengo

O Flamengo fez um forte investimento para esta temporada. Porém, com as eliminações precoces da Taça do Brasil e da Taça Libertadores, as receitas do ‘Mengão’ estão comprometidas.





A vitória na Libertadores do ano passado fez com que a direção do Flamengo projetasse atingir, no mínimo, as meias-finais da competição este ano. A derrota com os argentinos do Racing Club, nos oitavos de final, e a consequente eliminação da prova, fez com que os brasileiros perdessem a hipótese de ganhar os bónus dos jogos seguintes.A eliminação da Libertadores trará um défice de 2,89 milhões de euros por não disputar os quartos e as meias-finais da competição, que estariam previstos para dezembro.A receita perdida com o afastamento da Taça do Brasil também se fez sentir nas contas dos rubro-negros. Eliminado nos quartos de final pelo São Paulo, o Flamengo ganharia cerca de 1 milhão de euros caso chegasse às meias –finais, e em caso de vitória da competição, o ‘Fla’ embolsava cerca de 8 milhões e meio. Valores que fazem a diferença nas contas do clube brasileiro.Juntando a estas eliminações os impatos financeiros da crise causada pela pandemia de Covid-19, como a queda nos valores da bilheteira, visto que os estádios no Brasil continuam fechados, o Flamengo terá muitas dificuldades em manter e reforçar o plantel.Diego Alves e Pedro Rocha (o último está emprestado ao Spartak Moscovo) estão em final de contrato e o ponta de lança Pedro, que foi cedido pela Fiorentina aos brasileiros (querem-no em definitivo), são negócios que o ‘Fla’ tem que fechar até ao final do ano.Os resultados da equipa de Rogério Ceni não estão a corresponder às expectativas da direção do clube, o que poderá provocar algumas saídas de jogadores na próxima abertura do mercado de transferências.Cláudio Constantino