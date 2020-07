Em boa forma: Veríssimo destaca 'foco' dos jogadores e Jesualdo agradece

Os jogadores do Santos, formação brasileira liderada pelo português Jesualdo Ferreira, regressaram ao trabalho depois da fase de quarentena com índices físicos que estão a deixar os responsáveis do clube radiantes.

De acordo com o preparador físico José Pedro Pinto os jogadores voltaram à ação, depois dos três meses de paralisação, com registos melhores do que aqueles que haviam mostrado em janeiro, depois das férias.

Lucas Veríssimo, um dos líderes do balneário, garante que o grupo se manteve focado mesmo durante a paragem: "Estamos a trabalhar muito a parte física e a melhorar a cada dia, numa evolução que vem acontecendo bem rápido. Acredito que essa rapidez aconteceu devido ao foco dos jogadores durante a quarentena. Continuaram a treinar forte e isso agora dá frutos."