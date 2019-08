Emoções regressam hoje

As emoções da Liga Revelação, competição criada pela FPF para potenciar o surgimento de novos valores no futebol português, estão de volta com o arranque da segunda edição. Hoje, às 11 horas, o Leixões (um dos estreantes, a par do Famalicão) recebe o Estoril (terminou em 4º lugar na fase de apuramento de campeão em 2018/19)

A tarde fica reservada para o Sporting-Sp. Braga e para o V. Guimarães-Aves (vencedor da primeira edição da prova). Amanhã disputa-se o Portimonense-Cova da Piedade, com a ronda inaugural a acabar no feriado de 5ª feira, com o Benfica a entrar em ação em Vila do Conde.