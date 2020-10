Empresário confirma negociações entre Sá Pinto e Vasco da Gama

Ricardo Sá Pinto poderá ser anunciado como o novo treinador do Vasco da Gama. Segundo avança a imprensa brasileira, o treinador português está a negociar com o clube para suceder a Ramon Menezes no comando técnico da formação brasileira.





De acordo com o Globoesporte.com, o empresário do treinador português terá mesmo confirmado as negociações, referindo que já haverá um acordo verbal."Nós estamos a chegar a Portugal porque estávamos numa reunião na Grécia com outro clube, e rompemos essa negociação [por causa do Vasco da Gama]", afirmou o empresário Hugo Cajuda, citado pelo Globoesporte.com.