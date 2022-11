Endrick é campeão pelo Palmeiras, queria jogar o interturmas mas... adormeceu: «Perdi a aula!»

Com apenas 16 anos, Endrick já é uma das figuras do Palmeiras de Abel Ferreira. O avançado, que se tornou no mais jovem a jogar e também a marcar pela equipa principal do Verdão, fez o gosto ao pé no duelo que consagrou a turma orientada pelo treinador português como campeã do Brasileirão – uma goleada (4-0) diante do Fortaleza. Durante a festa do título, o prodígio admitiu que teria de regressar à escola, uma vez que já não ia lá "há algum tempo". Ora, um dia após se ter sagrado campeão, revelou no podcast oficial do clube que queria jogar... o interturmas!No entanto, na tarde do dia seguinte, publicou um vídeo em que assumia que não havia cumprido a promessa. Qual o motivo? Tinha... adormecido. "Pô, rapaziada, foi mal! Perdi a aula da escola e fui acordar só agora. Desculpem", escreveu nas redes sociais.Considerado a maior pérola do futebol brasileiro, Endrick tem sido cobiçado por diversos tubarões europeus como Real Madrid, Barcelona, Man. City ou PSG, mas são os merengues que se encontram na frente da corrida. Dirigentes do clube já se encontram em São Paulo para fechar a transferência, que apenas se poderá concretizar em 2024, quando tiver 18 anos. A cláusula está fixada nos 60 M€.