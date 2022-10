Endrick estreia-se pelo Palmeiras, agradece a Abel e faz dedicatória especial

Vô essa estreia e pro senhor pic.twitter.com/qwJLN7Ov3D — Endrick (@endrickii) October 7, 2022

Endrick tornou-se quinta-feira, frente ao Coritiba ( triunfo por 4-0 ), o jogador mais jovem a estrear-se com a camisola principal do Palmeiras (16 anos, 2 meses e 15 dias). No final, não escondeu a emoção e fez uma dedicatória especial."Foram semanas muito difíceis, perdi meu avô antes da final contra o Corinthians [jogo pelos Sub-20] e foi muito mau para mim. Mas consegui fazer aquele golo, estava com o meu avô na cabeça, ele queria ver-me a jogar na equipa principal como profissional. Queria fazer esta estreia pelo meu avô e pelo meu pai também", disse.Endrick, citado pelo 'Globoesporte', deixou elogios a Abel, que considera um "excelente treinador". "Estava a adaptar-me ao grupo e foi bom fazer a estreia perante os nossos adeptos. Ele disse-me que chegaria o momento certo", referiu.O jovem sabe que é muito cobiçado na Europa mas diz que agora só pensa no Palmeiras. "Quero chegar ao topo aqui. O Palmeiras nunca está feliz com um título, quer sempre mais. Vou seguir assim. Se for para Europa um dia, vou voltar para jogar no Palmeiras. Que possa ganhar títulos aqui, ser campeão, Libertadores, Brasileirão, tudo", frisou.