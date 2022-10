Endrick revê-se em Cristiano Ronaldo: «Vi-o a doar sangue, a acompanhar crianças... Quero fazê-lo também»

Endrick vai-se notabilizando pelo Palmeiras, com apenas 16 anos, e mostrou-se solidário, na qualidade de jovem estrela do futebol brasileiro, ao visitar o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Cancro, no Brasil. Endrick está a seguir as pisadas do ídolo português."Estou extremamente feliz. Vi o Cristiano Ronaldo a fazer coisas assim, indo doar sangue, acompanhando as crianças... Quero fazer isso também. É uma pessoa que quer sempre mais, está sempre a procurar mais coisas e sempre a trabalhar", frisou em declarações ao Globoesporte.O avançado canarinho quer notabilizar-se no futebol também pelo escrete. "Quero ganhar o coração de todos os brasileiros. Quero ganhar um Mundial", vincou Endrick que já foi lançado por Abel Ferreira na equipa principal.