Endrick tem em Cristiano Ronaldo o ídolo: «É um fenómeno, tenho de seguir os seus passos»

Endrick tem estado em claro destaque nas últimas semanas pelas exibições com a camisola do Palmeiras e os golos que tem apontado ao serviço do emblema de São Paulo. A persistência é uma das qualidades apontadas pelo jovem avançado, de 15 anos, para caraterizar a sua forma de jogar."Sou um jogador com caráter, que tenta sempre fazer o mais difícil. Tento decidir os jogos e jogar muito em equipa, que é o mais importante. Nunca paro, quero sempre mais. Se eu fizer um golo, quero dois; se fizer dois, quero três. Diria às pessoas que não me conhecem que sou muito persistente", referiu, em entrevista à 'Marca', o jovem canarinho que tem em Mbappé a referência."Gosto e identifico-me com Mbappé, por ser jovem e por ter as características dele", frisou. Quando questionado sobre quem é o seu ídolo não hesitou em apontar a Cristiano Ronaldo."Cristiano Ronaldo é um homem espetacular, um fenómeno. Eu tenho de seguir os passos dele", assumiu.Em Espanha têm circulado rumores de que Endrick tem mais do que 15 anos, mas o jovem avançado não se deixa afetar."Desde que sou pequeno que diziam isso, por isso é que celebro os meus golos daquela forma. Quanto mais dizem isso, mais força me dão, porque significa que os estou a impressionar. Também coloco o meu dedo indicador na boca [quando festejo] por isso", revelou, assumindo ainda que tem o sonho de "jogar na Europa e pela seleção brasileira".O Real Madrid já segue de perto Endrick, que deixa elogios ao clube merengue, pelo qual diz ter muito carinho."É um clube que tem muito carinho pelo Cristiano Ronaldo, que sempre acompanhei com as quatro Liga dos Campeões que lá conquistou. Tenho um carinho muito grande pelo Real e por Cristiano. Têm uma equipa muito boa. É muito gratificante para mim saber que estão a ver os meus jogos, agradeço muito a Deus por isso. Tenho de fazer mais e dar mais, ainda tenho um longo caminho a percorrer", afirmou.