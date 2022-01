Endrick vence a Copinha e dá razão a Abel Ferreira

O que fazia o leitor com 15 anos? Provavelmente brincava ou estudava, o normal nessa idade. Mas Endrick, o mais novo produto da inesgotável fábrica de talento que é o futebol brasileiro, já é campeão, melhor jogador e autor do golo mais bonito da Copinha. A ascensão do avançado do Palmeiras, que marcou ontem na final contra o Santos (4-0), levou o seu nome para outros palcos.Há menos de duas semanas para a estreia do Verdão no Mundial de Clubes, Abel Ferreira foi questionado se poderia vir a chamar o menino prodígio e respondeu que este deveria ir para a "Disneylândia" brincar. Com uma maturidade acima da média, Endrick deu razão ao treinador português."Estou tranquilo, vou torcer muito para eles vencerem o Mundial. Tento pensar na formação, não nos seniores, para não atrapalhar a minha carreira. (...) O Abel está super certo", garantiu.Com seis golos em sete jogos (sem nunca ter feito os 90 minutos), Endrick foi crucial na caminhada do Palmeiras, que venceu pela primeira vez a grande prova de juniores do Brasil, que começou com 128 equipas. Giovani e Gabriel Silva, duas vezes, completaram a goleada na decisão com o Santos.