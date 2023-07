«Enojado com o futebol brasileiro»: Goiás cancela conferência de Armando Evangelista e 'atira-se' à CBF

O Goiás, equipa orientada pelo português Armando Evangelista, somou na tarde deste domingo a terceira derrota consecutiva no Brasileirão ao perder por 4-3 na visita ao Santos com um golo de penálti já para lá dos 90'.No final da partida a contar para a 14.ª jornada do campeonato, o clube impediu as presenças do treinador luso e dos jogadores na conferência de imprensa e foi o vice-presidente, Harlei Menezes, quem foi a público comentar sobre o jogo, deixando duras críticas ao Conselho de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao seu presidente, Wilson Luiz Seneme."Isto é um escândalo. O que aconteceu aqui hoje não tem outro nome. Mais um capítulo desastroso do futebol brasileiro. Um futebol sem credibilidade, um futebol que está esfacelado e que tem tragédias anunciadas todas as jornadas, como a que sofremos no São Januário [casa do Vasco]. O cidadão que apitou o jogo hoje, que nem vou mencionar o nome, vai para a casa dele e depois vai apitar a próxima jornada (...). Nós não. Nós vamos para casa lamber as feridas e reorganizar um trabalho para continuarmos nesse campeonato que, como todos sabemos, está sem credibilidade", começou por dizer o dirigente do Goiás.E continuou: "O Goiás pede desculpas a todos vocês que viram mais um capítulo de vexame, desleal e covarde do futebol brasileiro aqui na Vila Belmiro. Isto deixa-nos cada vez mais enojados com o que se tornou o futebol brasileiro. Tu, Seneme, és o responsável. Foste avisado."