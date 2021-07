Equipa brasileira reforça ataque com... cantor funk: «Não vai ter brincadeira»

O São Caetano anunciou, esta segunda-feira, uma contratação no mínimo... rara. Trata-se de MC Livinho, cantor funk brasileiro, que assina contrato até ao fim da temporada e vai atuar na frente de ataque.





"Livinho acertou connosco até ao fim da Copa Paulista, que será realizada ainda nesse período sem a previsão de retomada de grandes eventos. Não vai ter brincadeira, ele vem para treinar e jogar a sério, sabemos da qualidade técnica dele", referiu Manoel Sabino Neto, o CEO do clube.O artista, que conta com milhões de visualizações no YouTube, vai tentar seguir a carreira de profissional de futebol pela terceira vez, depois de, aos 26 anos, ter tentado a sua sorte no Oeste em 2019, e em 2020 no Audax, onde chegou a ser inscrito e a ter a apresentação marcada, antes de a mesma ter sido cancelada pela sua agência devido ao conflito com a agenda de concertos.