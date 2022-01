Era Paulo Sousa abre com vitória

Quis o destino que o primeiro jogo da era Paulo Sousa no Flamengo fosse frente à… Portuguesa. Na estreia no Campeonato Carioca, turma rubronegra venceu por 2-1. Com a equipa principal ainda a cumprir a pré-época, o treinador português viu da bancada os jovens da formação a darem conta do recado. Paulo Sousa aproveitou para tirar notas e interagir com os adeptos ao longo da partida. A claque do Flamengo até já ensaiou alguns cânticos para o novo treinador, que viu Lázaro a decidir o encontro com um bis (4’ e 55’). "A chegada do mister dá confiança e faz-me trabalhar mais", adiantou o avançado de 19 anos.O técnico vai estrear-se no banco só a 6 de fevereiro, no dérbi com o Fluminense, em jogo do Carioca, já com os jogadores da equipa principal. Quanto à Supercopa, frente ao Atlético Mineiro, será a 20 de fevereiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.