«És burro?»: treinador do Corinthians perde a cabeça e dá 'bronca' a avançado

O calor do futebol faz com que, muitas vezes, jogadores e treinadores se desentendam em momentos importantes dos jogos, e foi precisamente isso que aconteceu no duelo deste sábado entre São Bernardo e Corinthians (1-0), válido pelo Campeonato Paulista. Revela a imprensa brasileira que Mano Menezes, técnico do timão, se mostrou indignado com Yuri Alberto e, sem pensar duas vezes, deu uma 'bronca' ao avançado: "Tu és burro? És burro?", terá gritado.Segundo a 'ESPN Brasil', Mano Menezes não perdoou Yuri Alberto depois deste ter feito uma falta sobre o central adversário, quando o São Bernardo estava na primeira fase de construção. O jogador chegou atrasado ao lance e acabou por magoar o oponente, que ficou estendido no chão durante alguns minutos, obrigando mesmo à entrada da equipa médica. No final do encontro, o técnico explicou o incidente."O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, mas depois [do apito final] damos um abraço porque sabemos que não é nada pessoal. A atitude pode ter sido burra naquele momento, não se pode cometer uma falta ofensiva quando se está com um [jogador] a mais. É sempre à atitude, não à pessoa. Se quiserem fazer um reality show...", justificou Mano Menezes, em conferência de imprensa.Yuri Alberto, refira-se, acabou por ser substituído aos 79 minutos.