Escondidos e em pânico: Equipa técnica de Armando Evangelista sofre na estreia pelo Goiás

Armando Evangelista é o mais recente treinador português a embarcar numa aventura no Brasil. O técnico do Goiás estreou-se com uma vitória por 1-0 em casa do Vasco da Gama e no final do encontro, ao invés de celebrar o importante feito, acabou escondido e em pânico.

Uma vez que ainda não tem o necessário visto de trabalho, Armando Evangelista foi colocado, assim como a sua equipa técnica, num dos camarotes do estádio. Quando o apito final foi ouvido no estádio, os adeptos do Vasco da Gama perderam a cabeça.

A nova comissão técnica portuguesa do Goiás relatou ter vivido momentos de pânico em São Januário, ontem, após vitória sobre o Vasco.



Para fugir da revolta dos torcedores, eles precisaram se esconder, deitando em um camarote cedido pelo clube carioca. Segundo relatos, torcedores… pic.twitter.com/BYcEr7TFoD — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 23, 2023

Bateram nos vidros do camarote, insultaram os treinadores e obrigaram mesmo a equipa técnica portuguesa a deitar-se no local, de forma a que todos ficassem escondidos dos meliantes.

"O futebol chegou ao fim", declarou Edminho Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Góias, que promete uma reação a estes acontecimentos nos próximos dias.