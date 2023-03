ESPN Brasil garante que Pepa está na calha para ser o próximo treinador do Cruzeiro

Paulo Pezzolano anunciou este domingo o adeus ao Cruzeiro após falhar a final do campeonato mineiro, perdendo nas meias-finais ante o América Mineiro. De acordo com a ESPN Brasil, há um português que já foi contactado: Pepa.De acordo com a referida fonte, o treinador luso, de 42 anos, tem estado em conversações nos últimos tempos, mesmo ainda antes da saída do agora ex-técnico, já que o adeus de Pezzolano já era esperado.Pepa começou a temporada no V. Guimarães, passou entretanto pelos sauditas do Al-Tai e é um treinador sem clubes neste momento.