ESPN garante que Ancelotti já deu o 'sim' à seleção brasileira

A ESPN avança, esta sexta-feira, que Carlo Ancelotti já deu o 'sim' à seleção brasileira e que vai, a partir do final da presente temporada, assumir o comando técnico da canarinha.Segundo a mesma fonte, Ancelotti e a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não pretendem, por enquanto, tornar o anúncio público, uma vez que o treinador italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024 e porque, de resto, o clube ainda está na luta por todas as competições que está a disputar esta época.O contrato de Ancelotti seria válido desde julho deste ano até agosto de 2026, período em que termina o Mundial'2026.A ESPN garante ainda que os jogadores brasileiros do Real Madrid - Éder Militão, Vinícius Jr e Rodrygo - já foram informados quanto à decisão, e que apesar de lamentarem a saída do italiano da formação espanhola, entendem que o técnico é "um bom nome" para comandar a canarinha.