Estão todos com medo: situação pandémica no Brasil preocupa

O Brasil está a viver o pior momento da pandemia, com as infeções (74 mil novos casos) e as mortes (1.910 em 24 horas) a atingirem valores recorde e a gerarem um clima de medo generalizado. Após empatar (2-2) com o Corinthians, equipa que se apresentou sem oito habituais titulares devido a um novo surto de Covid-19, Abel Ferreira confessou estar preocupado com a situação.





“Na Europa tivemos dois confinamentos gerais, todos ficavam em casa e só saíam para comprar alimentos essenciais. Quando cheguei vi que as regras tinham de ser mais apertadas. Assusta a quantidade de mortos. Eu sou apaixonado pelo futebol, mas futebol sem vida não é nada. O que posso dizer é que temos de ser responsáveis. Assusta quando ligo a televisão, vejo nas notícias os hospitais lotados. Temos de esquecer o clubismo, a rivalidade e lutar por uma causa. A Covid é um rival que não tem dó, que mata”, vincou o técnico português do Palmeiras, que já esteve infetado e receia novo surto. “Esse é o meu maior medo hoje. Não sei o que vai acontecer no futuro. Sei que o futebol é um negócio e precisamos todos de trabalhar. Precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, mas temos de ter responsabilidade social neste momento.”

Abel Ferreira não é o único assustado com a situação pandémica. Lisca, técnico do América, apelou à Confederação Brasileira para adiar as eliminatórias da próxima edição da Taça, que arrancam na terça-feira. “São 80 clubes do Brasil inteiro e não podemos meter 80 delegações de 30 jogadores dentro de um avião, de aeroporto em aeroporto. Sou pai de família, tenho duas filhas e uma esposa. Eu quero viver. Não há lugar nos hospitais e já perdi alguns amigos. Estamos apavorados. Sei que futebol é entretenimento, é importante para as pessoas que estão em casa. Mas mais importante do que isso é a nossa vida. Somos pessoas normais, não somos super-heróis”, desabafou, pedindo a ajuda de Tite, o selecionador nacional.

O adiamento das duas jornadas de apuramento para o Mundial’2022, agendadas para este mês, vai estar em cima na mesa na reunião de hoje entre a FIFA e a Conmebol. O organismo mundial deu aos clubes a possibilidade de não cederem jogadores às respetivas seleções caso os países de origem ou destino imponham períodos de quarentena superiores a cinco dias. O governo britânico, por exemplo, preocupado com a variante brasileira, colocou Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela numa ‘lista vermelha’. O adiamento da qualificação não é consensual e causará problemas na calendarização.