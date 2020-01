Estátua de Pelé 'acorda' vestida com camisola 24

Ainda ontem, quarta-feira, lançamos no Record Online um artigo Premium sobre a intensa polémica que existe no futebol brasileiro a propósito da utilização do 24, um número ‘proibido’ no machista universo do futebol e que tem na sua raiz a homofobia.

Ora, menos de 24 horas após a publicação do supracitado artigo, ficou a saber-se que a clássica estátua do Rei Pelé, localizada em Santos, foi vestida durante a madrugada com a camisola 24 da seleção brasileira.

Em causa está a polémica recente envolvendo Victor Cantillo, reforço do Cortinthians que sempre utilizou o 24 mas foi obrigado a envergar o número 8 no 'Timão', para além da frase polémica de Duílio Monteiro Alves, dirigente do Corinthians: "24 aqui não!"

