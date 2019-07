Estreia de Jorge Jesus no Flamengo faz disparar inscrições no canal do clube

Jorge Jesus distribuiu raspanetes logo após o final da partida Jorge Jesus distribuiu raspanetes logo após o final da partida

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus já é um caso de verdadeiro sucesso no Brasil, levando milhares de adeptos a seguirem todos os passos do Flamengo. Segundo avança o 'Lance', o jogo-treino do Flamengo com o Madureira, sábado no Estádio da Gávea, que teve transmissão em direto em Portugal na CMTV - fez disparar o número de inscrições no canal do clube no Youtube.Mais 19 mil novas contas foram registadas só no sábado, dia do primeiro jogo-treino com o português à frente da equipa brasileira, que terminou com a vitória do Flamengo por 3-1 De acordo com o 'Lance!', até o início da tarde de domingo, o vídeo do jogo-treino já havia somado mais de 746 mil visualizações, estando entre os vídeos mais vistos do canal. Já a FlaTV ultrapassou 1 milhão 650 mil inscritos no Youtube.