Evandro Brandão: «Paulo Sousa não é uma pessoa tão dura como Jorge Jesus»

Evandro Brandão explicou esta quarta-feira, em declarações à 'ESPN Brasil', quais são as principais diferenças entre Jorge Jesus e Paulo Sousa, dois treinadores portugueses que bem conhece e dos nomes atualmente mais falados em todo o Brasil devido à ligação de ambos ao Flamengo.

"São treinadores exigentes, com muita atenção ao detalhe e fortes na comunicação, mas têm as suas diferenças também. O Paulo Sousa não é uma pessoa tão dura como o mister Jorge Jesus, é uma pessoa mais tranquila quando tem que ser. Mas se as coisas não correrem bem, se tiver que dar murro na mesa, ele dará. Os jogadores não escapam", começou por dizer o avançado angolano do Vilafranquense, que esteve sob a batuta de Paulo Sousa aquando da passagem pelo Videoton, da Hungria, em 2011/12.

Formado nos escalões jovens do Manchester United, Evandro Brandão rumou a Portugal, para ingressar nos juniores do Benfica. E foi, em 2009/10, que conheceu Jorge Jesus, na primeira temporada do treinador amadorense ao serviço das águias. O na altura jovem avançado, que hoje tem 30 anos, chegou a treinar algumas vezes com a equipa principal.

"Jesus é um treinador muito exigente. Ele suga o jogador ao máximo, qualquer jogador com ele tem tendência a melhorar. As broncas são duras, mas é o jeito dele. É um treinador que vai aos mínimos detalhes para dar vantagem às suas equipas", atirou.