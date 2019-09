Evandro esteve quase a tornar-se... tenista

Evandro, médio do Santos, esteve aos microfones do UOL Esporte para abordar o duelo do próximo domingo, frente ao Athletico.

O jogador que já passou por Portugal, a defender as cores de Estoril e FC Porto, esteve à conversa com o jornalista Eder Traskinie fez uma revelação sobre… ténis.

O médio explicou que se tornou futebolista numa altura em que a carreira como tenista já estava mais ou menos lançada.

"Com 9 anos fui brincar ao ténis e a coisa ficou mais sério porque estava a destacar-me. Cheguei a ser terceiro no ranking de Santa Catarina e fiquei dividido. Com 11 anos comecei a ter o sonho de ser jogador e tive que optar. Escolhi o futebol", revelou.

Sofrer para saber…

Antes de mostrar serviço em Portugal, Evandro alinhou no estrela Vermelha de Belgrado. Desportivamente a coisa nem correu muito bem, mas a nível pessoal o médio diz ter aprendido muito.

"Às vezes o jogador queixa-se por muito pouco. E reclama de barriga cheia. Depois de passar muitos meses sem receber num campeonato pouco visto e que não é forte, comecei a dar valor a muitas coisas. O Estrela Vermelha, que já foi muito forte e tem adeptos espetaculares, encontrava-se numa situação muito precária, até em termos de comida. Às vezes dava um dinheiro para o empregado me trazer um pouco mais", rematou.