Armando Evangelista está a caminho do campeonato brasileiro para assumir o comando do Goiás, atual 17º classificado da Serie A. O técnico de 49 anos, que esta época levou o Arouca ao 5º lugar da liga e respetiva qualificação para o playoff da Liga Conferência, terá a primeira experiência no estrangeiro, aumentando para sete o número de portugueses no Brasileirão.Segundo a ‘Globo’, Evangelista estará amanhã em Goiânia, para assistir à receção do seu novo clube ao Fluminense antes de iniciar os trabalhos com o plantel na segunda-feira. Além do campeonato, onde o Goiás está a 1 ponto da zona segura, o luso também vai tentar o acesso à próxima fase da Taça Sul-Americana, estando o Goiás na liderança do Grupo G à entrada para a última jornada