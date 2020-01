Everton Cebolinha revela conversa telefónica com Carlo Ancelotti

Muito se falou sobre a saída de Everton Cebolinha do Grémio neste mercado de transferências. A verdade é que o avançado vai continuar ao serviço do emblema brasileiro, depois do negócio com os ingleses do Everton ter caído por terra devido às regras do Fair Play financeiro que incidem sobre os toffees. Esta sexta-feira, num gesto raro no futebol moderno, Cebolinha revelou sem qualquer problema os telefonemas que trocou com Carlo Ancelotti, treinador dos ingleses, e com o compatriota Richarlison.

"Ancelotti perguntou-me como estava e se tinha interesse em jogar no clube. É um grande clube, trata-se de uma oportunidade enorme. E com um grande treinador também. De certeza que irei aprender muito com ele", assumiu, referindo-se a uma possível transferência na próxima janela de mercado.

"Tenho uma amizade com o Richarlison, que nasceu na seleção, onde pude jogar junto com ele. Ele acabou por saber do interesse do Everton e também me contactou. Fiquei feliz, porque é um grande clube e um grande treinador também. Fico feliz por esses contactos que eles me fizeram", explicou.

A situação financeira do Everton não permitiu o negócio, mas a porta parece estar mais do que aberta, apesar do assédio de Atlético de Madrid, Nápoles e Milan: "Ao Grémio não chegou nada, mas pessoas ligadas ao clube procuraram-me e sondaram-me. Até por questões burocráticas não aconteceu nada com o Grémio. Tenho o sonho de jogar na Europa, mas não posso deixar essa ansiedade atrapalhar. Sou jogador do Grémio. Tenho de dar o meu melhor aqui. Vou procurar honrar sempre a camisola até ao último jogo."